Ucraina - Zelensky pressa la Nato | Decidete se siamo alleati

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Volodymyrin pressing sulla. Il presidente ucraino, nel momento più complicato della guerra con la Russia, ha presentato una lista di richieste perentorie all'Alleanza. Kiev, in particolare, ha bisogno di sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi quotidiani di Mosca. "Putin deve essere abbattuto e i nostri cieli devono tornare

Il Congresso Usa sblocca gli aiuti a Kiev, Blinken: "Faranno una differenza enorme" - Il segretario di Stato degli Stati Uniti parla da Capri di "segnali incoraggianti". "Domani il voto finale, oltre 60 miliardi di forniture per le forze armate". Stoltenberg: "Non solo difesa aerea, gl

Zelensky, 5 richieste alla Nato: "Siete alleati o no" - Nato, Stoltenberg: "Forniremo sistemi di difesa aerea all'Ucraina" "La Nato ha mappato le capacita' degli alleati, ci sono sistemi che possono essere dati all'Ucraina". Lo ha detto il segretario

Ucraina, la Nato verso una nuova fornitura di Patriot e Samp-T - Da Capri a Bruxelles a Washington, l'Occidente imbocca la strada per concretizzare gli aiuti militari - compresa la difesa aerea - essenziali per Kiev in difficoltà nella guerra.