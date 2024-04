(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Cremlino ha cambiato strategia per vincere la guerraKiev e mettere alla provagli alleati Le rovine della centrale termoelettrica a carbone bombardata di Trypilska, la principale centrale di Kiev a 50 km a sud della capitaleche produceva elettricità per milioni di persone, sono il simbolo di un devastante cambio

Una 'strategia tritacarne', con l'invio incessante di ondate di soldati russi al fronte per cercare di indebolire le forze ucraine ed esporre le loro posizioni all'artiglieria di Mosca. Un metodo ... (iltempo)

Guerra Russia Ucraina, il direttore Cia: “Senza aiuti Kiev può perdere la guerra entro l’anno” - Erano stati ingaggiati dai servizi russi e avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev. Con questa pesante accusa sono stati arrestati in Baviera due a ...ilsecoloxix

Ucraina, Putin distrugge le centrali: energia è arma anche contro l'Europa - Kiev, 19 apr. (Adnkronos) - Le rovine della centrale termoelettrica a carbone bombardata di Trypilska, la principale centrale di Kiev a 50 km a ...notizie.tiscali

Gli "Russian Afrika Korps" e la nuova insidia per l'Europa: ecco i veri obiettivi la nuova Wagner - La Wagner non è morta con Prigozhin anzi, continua ad operare in Africa dove la penetrazione russa dura sin dai tempi dell'Unione Sovietica. Ecco a cosa punta ...ilgiornale