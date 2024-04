Ucraina - bombardiere russo precipita a est della Crimea

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – UnTu-22M a lungo raggio èto nella regione di Stavropol nel sudRussia, a est. Lo riferisce il ministeroDifesacitato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. "Nel territorio di Stavropol, dopo aver completato una missione di combattimento mentre tornava all'aeroporto in patria, un aereo Tu-22M3 delle forze aerospaziali russe si è schiantato. I piloti si sono lanciati", afferma la nota, spiegando che sono stati evacuati tre uomini mentre si cerca un quarto. Secondo i dati preliminari citati dalla Ria, la causa dello schianto è stato un malfunzionamento tecnico. Non c'erano munizioni a bordo e l'aereo si è schiantato in una zona ...