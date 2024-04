Ucraina | Abbattuto un bombardiere Tu-22 Ma Mosca nega | Solo malfunzionamento

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alle prime luci dell'alba unstrategico Tu-22 delle forze russe era precipitato a est della Crimea per "guasto tecnico". Ma ora Kiev rivendica l'abbattimento

Roma, 10 aprile 2024 - Notte di intensi combattimenti in Ucraina , le forze di Kiev hanno preso di mira con due Droni un centro di addestramento aeronautico russo nella città di Borisoglebsk, ... (quotidiano)

Guerra in Ucraina: missili russi su Dnipro - Prosegue la guerra in Ucraina, dove l'ultimo importante attacco lanciato dai russi a Dnipro, ha distrutto un edificio residenziale. La guerra in Ucraina è giunta al 786esimo giorno. L’ultimo massiccio ...notizie

Kiev afferma di aver Abbattuto un bombardiere russo - L'Ucraina ha dichiarato che, per la prima volta dall'invasione russa, le sue forze hanno Abbattuto un bombardiere a lungo raggio utilizzato per lanciare missili cruise contro le città del Paese martor ...ansa

Kiev: 'Abbattuto un bombardiere russo. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione' - Missili russi su Dnipro, Zelensky: 'Distrutto un edificio residenziale'. Almeno 2 morti e 15 feriti. Una delle vittime è un bambino di otto anni (ANSA) ...ansa