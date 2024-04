Ucciso e fatto a pezzi con una mannaia perché voleva denunciarli - a processo i datori di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il suo cadavere senza testa e senza in mare lo scorso luglio al largo di Santa Margherita, poi si scoprì che il 19enne era statocon un colpo al cuore e. Per l’omicidio sono stati rinviati a giudizio Kamel Abdelwahab detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, in carcere dalla scorsa estate. Mahmoud Abdallah, 19 anni, che lavorava per loro nella barberia di Sestri Ponente a Genova, lidenunciare. Il giudice per l’udienza preliminare, Angela Nutini, ha fissato la data del 30 maggio per l’inizio delin Corte d’assise. Gli imputati sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. “Tito” era stato sentito nelle scorse settimane e aveva dato la colpa a “Bob. “La chiusura delle indagini era arrivata dopo il deposito delle ...