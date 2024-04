Ucciso da un albero caduto in strada | una relazione ne suggeriva l’abbattimento

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo. Spunta unadi pochi mesi fa cheurgente della pianta crollata e costata la vita a Ferruccio Paolo Carminati. Il documento è finito nel fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo aperto dal pm Paolo Mandurino per far luce sulla morte del 53enne di Osio Sotto che nel pomeriggio di mercoledì (17 aprile), mentre percorreva in moto il tratto della statale 42 tra la rotonda del Kilometro Rosso e Stezzano, è stato colpito eda undi pioppo abbattuto dal vento. L’obiettivo dell’inchiesta è ricostruire l’esatta dinamica di quanto ac. Secondo quanto ricostruito finora, all’improvviso la pianta sarebbe crollata finendo sul cofano di una Toyota su cui viaggiavano due ragazzi, rimasti illesi anche se sotto shock, che hanno inchiodato. ...

L’INDAGINE APERTA. Il fascicolo è contro ignoti, intanto il pm sta decidendo se effettuare l’autopsia su Ferruccio Carminati. Si cercano i testimoni dell’incidente in via Stezzano. (ecodibergamo)

