Uccide moglie dopo rapporto intimo | il futile movente - guai per l’uomo

La “verità” sconvolgente di Mori e De Donno sul dossier Mafia-Appalti: ecco perché sono stati uccisi Falcone e Borsellino - L'eccezionale racconto degli anni delle stragi di due autentici eroi, fidati collaboratori di Falcone e Borsellino, ingiustamente processati e assolti dopo venti anni ...calabria7

Uccisi sotto scorta: in Messico il sistema di protezione dei giornalisti non funziona - In Messico, negli ultimi sette anni, sono stati uccisi otto giornalisti che erano registrati presso il Meccanismo per la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti: il segnale, secon ...lepersoneeladignita.corriere

Il dramma degli orfani di femminicidio: «Vittime invisibili» - Il Centro veneto progetti donna di Padova è capofila per il Nord est: «Abbiamo iniziato nel 2021 e ora seguiamo 16 ragazzi», ecco alcune storie di rinascita.mattinopadova.gelocal