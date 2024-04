Ubriaco investì e uccise un 15enne Riprova a patteggiare 8 mesi in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Recidivo anche in Tribunale. Ieri Bodgan Pasca – il 33enne imputato di omicidio stradale per aver travolto e ucciso lo scorso 17 luglio Valentino Colia, 15 anni di Garbagnate Milanese, mentre era alla guida di un furgone,e senza patente valida – ha tentato ancora la strada del patteggiamento, questa volta a quattro anni e 8, sempre con il via libera della Procura. Una prima richiesta di patteggiamento a quattro anni era già stata respinta lo scorso 9 febbraio dal gip Luca Milani, che aveva ritenuto incongrua la pena proposta. La posizione di Pasca è passata a un’altra giudice per l’udienza preliminare, Rossana Mongiardo, davanti alla quale si pensava che l’imputato fosse processato con rito abbreviato. Invece ieri mattina, nell’udienza a porte chiuse, stando a quanto riferito dall’avvocato Carlo Fontana, legale di parte civile che ...