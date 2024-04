Tv Usa - Israele ha lanciato un attacco contro l' Iran

Le notizie in diretta di giovedì 18 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele. Raisi: «Se avessimo deciso di colpire più duramente, di Israele non sarebbe rimasto ... (corriere)

Rappresentanti di Tel Aviv e Washington hanno tenuto un incontro per discutere dell'ipotesi di un'operazione delle Idf in città. Smentita la notizia secondo cui gli Usa avrebbero dato il via libera ... (ilgiornale)