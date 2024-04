Tuttosport – Con Calzona i movimenti tipici di Spalletti

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-19 16:34:43 Torino, l’ultimo titolo di TS: Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Napoli, gara di Serie A in programma sabato 20 aprile alle ore 18. La squadra toscana è reduce dalla pesante sconfitta, in termini di classifica, nello scontro diretto contro il Lecce. Un risultato che li ha fatti ripiombare ad un solo punto dalla zona retrocessione. Per questo Nicola ha rimarcato l’importanza di ottenere un risultato anche contro una squadra come il Napoli, a caccia di un piazzamento europeo. Nicola: “Il Napoli diricorda quello di” L’allenatore ha analizzato così la forza del Napoli, sottolineando l’impatto didal suo arrivo: “Incontriamo i campioni d’Italia, già questa è una grande motivazione. In questo momento siamo nella condizione di voler recuperare quel punto ...

Paolini, impresa sfiorata a Stoccarda: Rybakina in semifinale - L'azzurra, dopo aver eliminato Ons Jabeur, non è riuscita a ripetersi contro la numero 4 al mondo che si è imposta in tre set ...tuttosport

Pagina 2 | "Sinner Talmente santificato che tra un po'...": l'originale commento di Panatta - L'ex tennista vincitore del Roland Garros nel 1976 è stato ospite di Splendida Cornice assieme all'amico ed ex compagno di doppio Paolo Bertolucci ...tuttosport

Tuttosport - Inter, due big ceduti in estate Chi può partire - Il ds dell'Inter, Ausilio, ha viaggiato in questi giorni in Europa per capire se qualche grande squadra ha o avranno nel mirino alcuni giocatori dell’Inter..ilbianconero