(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo sette anni di indagini e sospetti, ilsimbolo della criminalizzazione delle ong del soccorso si chiude con un non luogo a procedere. Secondo il tribunale di Trapani il fatto non sussiste. Leggi

Si è chiuso, dopo 7 anni, con la sentenza di non luogo a procedere per i 10 imputati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il procedimento penale nei confronti dei componenti ... (quotidiano)

Sentenza di non luogo a procedere del Gup di Trapani. L'Ong: "Indagine politica, sprecati 3 milioni di euro di soldi pubblici e la nostra Nave è stata lasciata marcire" nessun favoreggiamento ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – nessun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per l'equipaggio di Nave Iuventa , della ong Jugend Rettet. Il Tribunale di Trapani ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo ... (periodicodaily)

“Taxi del mare”. Tutti prosciolti i 10 Ong della Iuventa: salvavano migranti, non facevano accordi coi trafficanti - Si è chiuso, dopo 7 anni, con la sentenza di non luogo a procedere per i 10 imputati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il procedimento penale nei confronti dei componenti dell ...blitzquotidiano

Tutti prosciolti gli operatori umanitari del caso Iuventa - Dopo sette anni di indagini e sospetti, il caso simbolo della criminalizzazione delle ong del soccorso si chiude con un non luogo a procedere. Secondo il tribunale di Trapani il fatto non sussiste. Le ...internazionale

Nave Iuventa, dopo 7 anni Tutti prosciolti: non c'era nessun favoreggiamento dell'immigrazione - (Adnkronos) - Nessun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per l'equipaggio di nave Iuventa, della ong Jugend Rettet. Il Tribunale di Trapani ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a ...reggiotv