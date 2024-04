Tutti i look di Zendaya per le première di Challengers

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ogni volta che pensiamo di aver già visto tutto e niente può più stupirci,arriva tempestivamente a farci ricredere. Ancora reduci dalla tournée di Dune 2 dove l’attrice ha saputo stupirci coninnovativi, a volte vintage - come l’incredibile abito armatura risalente alla collezione Couture di Mugler del 1995 -ha inaugurato la tournée del film- diretto dal regista Luca Guadagnino - con una serie dioriginali ispirati al mondo del tennis lanciando un nuovo trend, il tenniscore. L’attrice, insieme al suo stylist Law Roach, hanno dato vita ad outfit liberamente ispirati alla protagonista della pellicola Tashi, giovane tennista che abbandona il campo e diventa l'allenatrice del marito, dimostrando come una sportiva possa sfoggiare anche il lato più professionale senza ...

Il Met Gala è sempre più vicino (manca pochissimo al 6 maggio), e di sicuro il dress code dell'edizione 2024, The Garden of Time, ne farà vedere letteralmente delle belle, coinvolgendo il risveglio ... (vanityfair)

"Grazie alpini": a San Francesco il concerto dei bambini del coro Mani Bianche del Veneto - TREVISO - Un grazie molto speciale. Per il destinatario: gli Alpini, da sempre in prima linea in attività con finalità sociale e nel servizio alla comunità. Ma anche per ...ilgazzettino

In primavera ritornano i jeans bianchi: stile casual o elegante, con gli abbinamenti giusti si gireranno Tutti - Il ritorno del jeans bianco, ecco come abbinarlo questa primavera estate per rimanere al passo con le tendenze e sfoggiare outfit trendy!sfilate

Chiara Ferragni, ritorno in grande stile sulla scena milanese. Col reggiseno "di design" - Dopo la vacanza a Venezia (mentre Fedez si divertiva al Coachella ), Ferragni ha fatto il suo ingresso trionfale nella sua città natale, con una mise che ha catturato l'attenzione di Tutti, e che in q ...gazzetta