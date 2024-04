(Di venerdì 19 aprile 2024) La regina della musica è pronta a collezionare altri record con il suo nuovoTtpd. Per l’occasione, la Top 10 dei suoi precedenti lavori in studio, da 1989 a Midnights passando per Fearless. Siete d’accordo con noi?

A sorpresa, The Tortured Poets Department di Taylor Swift è un doppio album - «Una sorpresa alle 2 del mattino: The Tortured Poets Department è un doppio album segreto»: la cantautrice americana ha pubblicato la seconda metà del suo nuovo album, intitolata The Anthology, con al ...editorialedomani

Taylor Swift, esce il doppio album The Tortured Poets Department - Nella notte Taylor Swift ha pubblicato l’attesissimo album The Tortured Poets Department, il nuovo progetto discografico che, a sorpresa, è doppio. “Ho scritto così tante poesie tormentate negli ...tg24.sky

Tutti i 10 album di Taylor Swift classificati (per l’arrivo di The Tortured Poets Department ) - La regina della musica è pronta a collezionare altri record con il suo nuovo album Ttpd. Per l’occasione, la Top 10 dei suoi precedenti lavori in studio, da 1989 a Midnights passando per Fearless. Sie ...vanityfair