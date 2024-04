Turisti trascinano e feriscono due cuccioli di orso | aperta un’indagine VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Le persone a caccia del selfie estremo non si fermano davanti a niente e rischiano di mettere a repentaglio la loro stessa vita e quella didi animali. Ed è esattamente quello che è successo in un’area boschiva nel Nord Carolina, dove un gruppo diè stato sorpreso a trascinare giù dagli alberi due piccoli orsetti che stavano riposando. Nel, che risale al 16 aprile, si vedono 5 persone nell’area verde di Asheville che molestano gli orsetti e cercano di acciuffarli solo per scattarsi qualche selfie. La molestia agli orsetti Idistavo riposando su degli alberi, quando ili hanno visti e hanno iniziato a scuotere i rami nel tentativo di farli avvicinare e di afferrarli. Un cucciolo viene afferrato da una ...