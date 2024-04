Turismo su - ma servono maggior coordinamento e promozione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Clerici* Ragionato ottimismo per ilitaliano, se la situazione internazionale non peggiora. Dai dati Eurostat, nel 2023 l’Italia è stata la seconda destinazione per presenze internazionali (e totali) in Europa; il che fuga il timore di una perdita di competitività nei confronti di Paesi di vecchia e nuova vocazione turistica. In un continente che si posiziona in testa alle destinazioni 2024 e 2025 per crescita dei pernottamenti, l’Italia (+15%) è seconda dietro la Germania (+19%) che deve però la sua crescita per lo più al mercato interno. Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia sono le principali mete delinternazionale, sia in termini di arrivi che di pernottamenti e anche di spesa che nel 2023 ha raggiunto i 51,6 miliardi di euro. Per i viaggi di vacanza gli stranieri hanno speso 32 miliardi di euro, il ...