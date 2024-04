Turismo sostenibile - Siena al top | Stagione con numeri importanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Confermata la certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council) di, prima città d’arte in Italia a ottenere tale riconoscimento, per il. La comunicazione ufficiale è attesa a breve e avviene dopo tre giorni di audit, nei quali i tecnici dell’ente certificatore sono stati in città per verificare il percorso virtuoso messo in atto dal Comune. "Si tratta di un percorso di continuo miglioramento – spiega l’assessore a Commercio eVanna Giunti –. Chi sceglie di intraprendere questa strada, si indirizza in comportamenti, scelte e procedure all’insegna della sostenibilità ambientale, culturale e socio-economica". L’ente certificatore prima ha audito l’amministrazione per verificare i passi compiuti dalla certificazione (un anno fa) a oggi, poi ha fatto un sopralluogo per ...