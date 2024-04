Tumori | in Italia oltre 31mila casi l’anno con variazioni genetiche La medicina di precisione rende piu’ mirate prevenzione - cure e ricerca

(Di venerdì 19 aprile 2024) È quanto emerge dal 4° convegno internazionalen Summit On Precision Medicine Il prof. Paolo Marchetti: “Priorità implementare la personalizzazione degli strumenti diagnostico-terapeutici. Necessario anche riorganizzare le sperimentazioni cliniche attraverso l’IA; studiare le interazioni tra i “sistemi complessi” e approfondire le opportunità offerte dai farmaci anticorpi-coniugati” 19 aprile 2024 – Ogni anno in

