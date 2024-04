Tuffi - Pellacani e Bertocchi chiudono terze alle Super Final di Xi’an

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) La prima giornata delleregalano una medaglia all’Italia. Nell’eventoe della Coppa del Mondo di, Chiaraed Elenariescono a conquistare il podio nel sincro femminile dai tre metri. Un buon terzo posto per le azzurre, che hanno concluso dietro ad Australia e Stati Uniti, in una gara che non ha visto presente la coppia di casa, che non aveva preso partetappe di Berlino e Montreal e quindi non si è qualificata. Senza le cinesi la vittoria è andataaustraliane Anabelle Smith e Maddison Keeney, che hanno concluso con il punteggio complessivo di 284.67, battendo solo di cinque decimi le americane Kassidy Cook e Sarah Bacon (284.10). Ad essere decisivo è stato l’errore nel triplo ...