Tuffi - Coppa del Mondo | Pellacani-Bertocchi medaglia di bronzo nel sincro 3 metri a Xian

(Di venerdì 19 aprile 2024)dineldel trampolino da treper Chiaraed Elena, che hanno inaugurato nel migliore dei modi le Super Final delladeldi. Italia sul podio dunque nella prima giornata della rassegna di scena a, in Cina, grazie alle atlete rispettivamente delle Fiamme Gialle e dell’Esercito che hanno totalizzato 268.92 punti. A trionfare sono state le australiane Anabelle Smith e Maddison Keeney, vittoriose con il punteggio di 284.67. Secondo posto invece per le statunitensi Kassidy Cook e Sarah Bacon (284.10). Ai piedi del podio invece Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (391.65) nelmaschile da tre. Vittoria per i ...

Squadra, Duo e Duo misto a Savona dal 28 aprile all'11 maggio - Duo e due misto si alleneranno presso la piscina Zanelli di Savona in preparazione della Coppa del Mondo. Sarah Maria Rizea (RN Savona) sarà con Flaminia Vernice (RN Savona) e Filippo Pelati (Uidp Bo) ...federnuoto

