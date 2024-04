TS – Orgoglioso Queste due vittorie valgono più di trofei e coppe

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-19 01:50:36 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: “Siamo molto felici, abbiamo anche noi dato un bel contributo al calcio italiano”. Sono le parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara contro il Liverpool, che ha visto la Dea conquistare la semifinale di Europa League dopo il 3-0 dell’andata e la sconfitta di misura al Gewiss Stadium (Salah su rigore al 7?). “Ci ha aiutato un grande pubblico” “Abbiamo eliminato una grande squadra in due partite in cui abbiamo messo un grande cuore – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport – aiutati inoltre da un grande pubblico. Siamo molto felici, poi da domani penseremo alle prossime gare. Quest’anno abbiamo preso una decina di rigori ingenui come questo, invece poi abbiamo costruito una partita fantastica e se fossimo stati un po’ più lucidi si poteva fare grande gol”. “Oggi una grande prova atletica e difensiva, ...

De Rossi: "Per passare serviva un grande cuore. Orgoglioso di questa squadra" - Il tecnico della Roma: "Per battere il Milan occorreva l'eccellenza. Ora ci faremo trovare pronti per mettere in difficoltà il Bayer. Un nome dei miei giocatori su tutti Quello che ha fatto stasera E ...gazzetta

De Rossi: “Partita eccezionale, sono Orgoglioso di questa squadra” - “Di entrambe, perché entrambe fanno parte delle grandi squadre, delle grandi cavalcate. Noi non possiamo pensare di mettere sotto per tutta la partita tutti i nostri avversari, perché devi essere ...asroma

Roma, De Rossi: “Ho chiuso al meglio questa giornata. El Shaarawy ha fatto una partita incredibile” - De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato al termine della gara vinta contro il Milan, ai microfoni di Rai Sport. Sul rinnovo e sulla partita: "Ho chiuso al meglio questa giornata, non c'era modo migli ...sportpaper