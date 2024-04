Trump a processo - un uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'che sostava nell'area designata per le proteste è stato completamente avvolto dalle fiamme. Soccorso, è stato portato via in barella Unsi è datoaldi Manhattan dove si sta svolgendo il. Lo riporta la Cnn, precisando che la notizia è arrivata mentre veniva completata la selezione

