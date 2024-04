Trump a processo - un uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York

21.25 Un uomo si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso il Processo a Donald Trump . L' uomo è stato portato via in ambulanza e non si conoscono le sue condizioni. E' stata ... (televideo.rai)

Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale: in un biglietto ha affermato di essersi immolato come “atto estremo di protesta”. Tycoon informato dell’episodio (ilgiornale)

Una scena drammatica si è svolta fuori dal tribunale di New York, dove attualmente è in corso il processo a Donald Trump relativo al caso della pornostar Stormy Daniels. Un uomo si è dato fuoco in ... (thesocialpost)

Trump, cospirazionista si dà fuoco davanti al tribunale di New York: è in condizioni critiche - Dramma durante la quarta udienza del processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo ...ilgazzettino