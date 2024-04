Trump a processo - un uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Unsi è datoaldi Manhattan dove si sta svolgendo il. Lo riporta la Cnn, precisando che la notizia è arrivata mentre veniva completata la selezione dei 12 giurati, e i 6 sostituti, che dovranno giudicare l'ex presidente. Secondo quanto riferisce un testimone citato da Nbcnews, l'si è datonell'area designata per le proteste fuori daldove si sta svolgendo il primopenale contro un ex presidente. Video online mostrano questa persona completamente avvolta dalle fiamme mentre la polizia sta tentando di spegnerle. Sono poi intervenuti i mezzi di soccorso che hanno portato via l'...

