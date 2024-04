Truffa sui migranti - si dimette un consigliere del Pd | una bomba da 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non poteva mancare un politico di sinistra nella nuova indagine contro lo sfruttamento dei cittadini extracomunitari in agricoltura. Ad essere coinvolto questa volta è Celestino Capolongo,comunale del Pd a Cerignola. Il politico dem è finito nella maxi inchiesta “Farm Gosthers” condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Foggia. Capolongo, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto parte di una associazione a delinquere che si occupava da un lato di erogare contributi per false giornate lavorative in aziende agricole fittizie e dall'altro di introdurre nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari. Il meccanismo era molto semplice, con quattro società “fantasma” create ad hoc che si occupavano di assumere fittiziamente braccianti agricoli e che poi percepivano i sussidi da parte dell'Inps. L'associazione, composta da una ventina di ...