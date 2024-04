Tremenda lite padre – figlio in provincia di Latina | si prendono a martellate e finiscono in ospedale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Il 18 aprile, a Prossedi,di, i Carabinieri della locale stazione hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di due cittadini, un anziano nato nel 1947 e suo, classe 1985. Entrambi, conviventi nella stessa abitazione, sono ora accusati di lesioni personali aggravate. Dettagli dell’Incidente Domestico Il conflitto è scoppiato in casa durante la tarda mattinata, quando, a seguito di un banale diverbio; i due si sono scagliati l’uno contro l’altro utilizzando un martello come arma. La violenta colluttazione ha causato loro gravi lesioni. Conseguenze delle Ferite Dopo l’aggressione, entrambi sono stati urgentemente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo ai vicini ospedali di Terracina e Frosinone. Le ferite riportate sono state serie ma ...

