Treccia d’oro - chiusa la bottega del dolce tipico

(Di venerdì 19 aprile 2024) Serrandaper la, la storica pasticceria di piazza Garibaldi, che da oggi ha chiuso. Un fulmine a ciel sereno per Crema e per tutto il Cremasco, che perde la storica pasticceria e uno dei negozi più antichi della città. La pasticceria, nota proprio per illa, portato a Crema dal suo fondatore, Vittorio Maccalli, nel 1954, dopo la morte del suo ideatore, ha visto la continuità con il figlio Giampietro, che però negli ultimi mesi ha preso la decisione di chiudere la, sembra per la mancanza di personale adeguato a rispondere alle esigenze della sua altissima qualità. L’origine dellarisale alla fine degli anni Trenta. Durante la fiera di Padova questa ...