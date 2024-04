Tre risultati per Viviani La classifica aggiornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel turno di Pasquetta del campionato di Serie B 2023-24, Valentinadel club Riviera ha azzeccato tredella Schedina Spezia’s Confidential in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. Inl’Avamposto Bianconero e il club Cavatorti comandano a 13 punti; secondi Pucciarelli e Romito (10); terzi Vecchia Guardia e ASC Community (9); quarti Fedelissimi e Alta Fedeltà (8); quinti Noi Sonà per le Aquile e Riviera (7); sesti Aquile Riomaggiore e Belini Frizzanti (6); settimi Bragazzi e Tutti pazzi per le Aquile (5); ottavo Fuori di Spezia (3); decimo Orgoglio Spezzino (2). Pronostica la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2023-24 Nicola Gianardi del gruppo Fuori di Spezia: Ascoli-Modena X, Bari-Pisa 1X, Catanzaro-Cremonese X, Feralpisalò-Como 2, Lecco-Venezia 2, Palermo-Parma 2, ...