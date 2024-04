Donna di 91 anni travestita da un furgone , dopo l’impatto è morta sul colpo, l’accaduto è avvenuto in provincia di Piacenza ad Alseno Ieri pomeriggio, una tragica fatalità ha scosso la tranquilla ... (puntomagazine)

Travolta da furgone a 19 anni mentre fa jogging: Sara si laurea dopo il coma - A soli 19 anni, Sara Piancatelli è stata Travolta da un furgone mentre faceva jogging a Macerata. L’incidente ha segnato l’inizio di una lotta per la vita che ha visto Sara cadere in coma per oltre du ...quotidianodiragusa

Sara Piancatelli si laurea dopo il coma: «Ho rischiato di morire, ora sono rinata». Investita da un furgone a 19 anni mentre faceva jogging - Una storia a lieto fine a Tolentino, in provincia di Macerata. L’investimento, il coma, la riabilitazione e la rinascita. Sara Piancatelli, di 23 anni, ha sfoderato tutta la sua tenacia ...leggo

Travolta da un furgone a 19 anni mentre fa jogging: Sara Piancatelli si laurea in Lingue dopo il coma - TOLENTINO (Macerata)- L’investimento, il coma, la riabilitazione e la rinascita. La tolentinate Sara Piancatelli, di 23 anni, ha sfoderato tutta la sua tenacia e ha coronato un ...ilmessaggero