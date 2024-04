Trapelano le specifiche chiave del OnePlus Ace 3 Pro

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’espansione della serie Ace dicon l’attesoAce 3 Pro promette di introdurre ulteriori innovazioni al panorama dei dispositivi mobili. Secondo le recenti indiscrezioni rivelate dal noto informatore Digital Chat Station su Weibo, il design di questo modello sarà distintivo rispetto ai precedenti smartphone di punta del marchio. Infatti, con un display curvo LTPO OLED da 6,78 pollici (1220p) dai bordi curvi e un’eccezionale risoluzione di 1,5K, l’esperienza visiva dovrebbe essere straordinaria. Inoltre, l’utilizzo di un telaio centrale in metallo con un nuovo processo di rivestimento edun retro in vetro promettono un mix di eleganza e solidità. Il prossimoAce 3 Pro si preannuncia come uno smartphone di fascia alta conimpressionanti, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 ...