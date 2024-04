Trap - M Night Shyamalan sulla scelta di Josh Hartnett come killer | Ha tanto da dire

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il maestro del thriller M.ha spiegato perché ha sceltovillain di, suo nuovo film in uscita ad agosto. Sembra che si tratti di un caso di attore giusto che arriva al momento giusto della sua vita enon avrebbe voluto che fosse diversamente, perchèsi è rivelato un attore “molto intelligente, con molto da”. Una delle grandi sorprese per i fan che hanno appena sentito parlare del film è cheè il protagonista di questo film pieno di tensione (qui trovate il trailer rilasciato ieri).segue un padre e figlia che rimangono inpolati in un concerto di musica pop di una beniamina della ...

Trap: guarda il trailer del nuovo film di M Night Shyamalan con Josh Hartnett - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una n ...badtaste

Trap, trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan - Warner Bros ha distribuito oggi il primo trailer di Trap scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Nel cast troviamo Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka ...ciakmagazine

Trap: Josh Hartnett è un serial killer nel nuovo film di Shyamalan [VIDEO] - Nel trailer di Trap, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, il protagonista Josh Hartnett accompagna la figlia al concerto della popstar Lady ...lascimmiapensa