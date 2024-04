Traghetto contro una banchina a Napoli | 29 feriti - uno è in codice rosso VIDEO

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - E' di 29, distribuiti tra gli ospedali Pellegrini, Cto e San Paolo, il bilancio aggiornato dell'incidente di questa mattina quando unveloce Isola di Procida, partito da Capri alle 9,05, ha urtato unadel molo Beverello, nel porto di, durante la manovra di attracco. Probabilmente è stato colpo di vento a causare l'incidente. A quell'ora il mare era mosso con onde alte circa due metri e sul golfo da ieri sta soffiando un vento forte a raffiche. La nave ha scarrocciato, ha avuto cioè un brusco spostamento laterale, mentre era ferma in attesa di completare la manovra e abbassare il pontile. Molti passeggeri, in piedi per lo sbarco, sono finiti a terra. Secondo quanto si e' appreso, la maggior parte deiha contusioni anche al volto. Un solo paziente - ...

