Traffico Roma del 19-04-2024 ore 19 | 30

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondiancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina attenzione all’altezza dello svincolo di via Laurentina è avvenuto anche un incidente lavori invece su via Pontina code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia incidente su via di Pietralata rallentamenti e code all’altezza di via Mario che nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni lavori questo fine settimana sulla diramazione dinord dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di lunedì 22 aprile chiuso il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione di Firenze in alternativa si consiglia di ...