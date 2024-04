Traffico Roma del 19-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra fall e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina coda tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra la tangenziale è il raccordo anulare lavoro invece su via Pontina code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione di San Giovanni ci sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense e la 24Teramo è più avanti tra Batteria Nomentana e ...