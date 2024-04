Traffico Roma del 19-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in carreggiata interna per un incidente tra Aurelia e Casal del Marmo lavori invece su via Pontina in fila tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia in zona Pietralata per un evento enogastronomico chiusa la corsa laterale di via Tiburtina da via Vincenzo Morello a via delle Cave di Pietralata la riapertura è prevista per le prime ore di lunedì domani mattina manifestazione con corteo tra il Circo Massimo e Piazzale Ostiense la pensa alle 9:30 interessando viale Aventino piazza Albania e viale della Piramide Cestia i primi provvedimenti per la viabilità scatteranno Dalle prime ore del mattino possibili ripercussioni per ile deviazioni per il trasporto pubblico sempre domani per lavori alla stazione diOstiense Tra ...