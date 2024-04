Traffico Roma del 19-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana Raimondie code sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra classi ABS veientane Salaria tra Bufalotta il bivio con la 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina si sta in fila in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare altre code per lavori su via Pontina all’altezza di Castel di Decima in direzione di Pomezia incidente su via Ardeatina coda all’altezza di via Andrea Millevoi in direzione del centro città ci sono cose anche in carreggiata opposta tra via Andrea Millevoi e via di Fioranello a causa della chiusura di via di torricola strada che resterà chiusa fino alle 17 di oggi pomeriggio per lavori di ...