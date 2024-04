Traffico Roma del 19-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori per la nuova rotatoria in via all’altezza di Settebagni il tratto di strada è stato aperto alcon la conclusione dei lavori che erano iniziati a maggio dello scorso anno sono stati ripristinati i normali percorsi anche per le linee bus 039 e 135 dalle strade Alle ferrovie Domani dalle 10 alle 16 per la manutenzione dei Binari nella stazione Ostiense a cura di RFI la circolazione dei treni sulle linee fl1 e Leonardo Express subirà modifiche dalle 10 alle 16 sarà TV servizio bus non stop tra termini e Fiumicino aeroporto al posto dei treni del Leonardo Express bus linea fl1 dalle 11 alle 14:30 tra la stazione Ostiense e Fiumicino aeroporto In collaborazione con Luce Verde infomobilità