Traffico Roma del 19-04-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 19 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in corso in centro una manifestazione con corteo che da Piazza della Repubblica sta raggiungendo via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni anche per le linee buste della zona per la stessa manifestazione un altro corteo si sta muovendo lungo viale del Policlinico Viale Castro Pretorio via San Martino della Battaglia rallentamenti e code nell’area circostante riaperte via Collatina Vecchia via Salviati chiusa in precedenza per l’incendio di una discarica avvenuto ieri ed in zona Pietralata per un evento enogastronomico è chiusa la laterale di via Tiburtina da via Vincenzo Morello via delle Cave di Pietralata in direzione del centro la riapertura è prevista per le prime ore di lunedì In collaborazione con Luce Verde infomobilità