Traffico Roma del 19-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora intenso ilsulla Flaminia con rallentamenti tra via dei Due Ponti e Corso di Francia verso la tangenziale est per un incidente senza nel percorrere viale Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Ovindoli nelle due direzioni altro incidente nella zona del Policlinico su via Andrea Cesalpino all’altezza di piazza Girolamo Fabrizio ripercussioni allain tutta l’area circostante ed è in corso il centro una manifestazione con corteo che da Piazza della Repubblica a raggiungere via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni anche per le linee bus della zona e Restano chiuse la Collatina Vecchia via Salviati tra via Grotta di Gregna in via Sansoni nelle due direzioni per l’incendio di una discarica è venuto ieri per potature sino alle 18 di oggi chiusa via di quell’altra via ...