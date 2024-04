Traffico Roma del 19-04-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Salaria dalla Nomentana alla Tiburtina e dalla diramazioneSud alla stessa situazione in carreggiata esterna dallaFiumicino all’ardeatina ancora con te poi sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone lungo la Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti altre code a tratti sulla Salaria aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est quod e dalla Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio riaperta Viale Togliatti dopo l’incendio avvenuto ieri alla discarica tra la taglia che il tratto Urbano della A24 sono ancora al chiuse invece la Collatina Vecchia in via Salviati tra via Grotta di Gregna in via Sansoni nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alla circolazione della ...