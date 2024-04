Traffico Roma del 19-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un veicolo che ha preso fuococongestionato su via Trionfale in prossimità di via ipogeo degli Ottavi nelle due direzioni riaperta Viale Togliatti dopo l’incendio avvenuto ieri alla discarica tra la Togliatti e il tratto Urbano della A24 sono ancora chiuse invece la Collatina Vecchia e via Salviati tra via Grotta di Gregna e via Sansoni nei due sensi di marcia dalle 9 alle 13 manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali previste chiusure e deviazioni a perline buste della zona In zona Pietralata per un evento enogastronomico dalle 12 di oggi e fino all’intera giornata di domenica chiusa laterale di via Tiburtina da via Vincenzo Morello via delle Cave di Pietralata direzione del centro trasporto pubblico circolazione ...