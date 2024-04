Traffico Roma del 19-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Luceverdetrovati dalla redazione prime code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla diramazioneSud all’appia in aumento ilpoi su tutte le principali strade di adesso in città verso il centro in particolare code sulla Cassia e la Flaminia dalla Storta a Tomba di Nerone dal raccordo a via dei Due Ponti altre cose poi sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est situazione sul tratto Urbano della A24 con incolonnamenti dal raccordo alla tangenziale est è aperta Viale Togliatti dopo l’incendio avvenuto ieri alla discarica tra la Togliatti e il tratto Urbano della A24 chiusa invece la Collatina Vecchia e via Salviati tra via Grotta di Gregna in via Sansoni nelle due direzioni nel quadrante Sud incolonnamenti sulla via del mare sul Ostiense Tra Acilia e Vitinia altri code a tratti sulla Pontina ...