Toyota - con C-HR la solita garanzia di successo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel segmento dei crossover compatti c’è una vettura giapponese che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in Europa, laC-HR. Grazie a un design futurista e a motori esclusivamente ibridi, il crossover nipponico è diventato un punto di riferimento nel settore. Lunga 4,36 metri, laC-HR è più corta di tre centimetri rispetto al modello precedente. Ha un passo di 2,64 metri, una larghezza di 1,83 e un’altezza pari a 1,56. Il frontale adotta la nuova firma che si è vista su Prius e bZ4x, mentre la coda è caratterizzata da vistosi Led che percorrono quasi tutto il lato B. La CH-R offre una motorizzazione full e plug-in hybrid. Queste tecnologie permettono di guidare in elettrico fino all'80% del tempo in città e raggiungere fino a 900 km di autonomia con un solo pieno di carburante. Le emissioni di CO2 sono tra 95 e 98 g/km, con un ...