Tour of the Alps 2024 a Lopez - Aurélien Paret-Peintre vince la tappa finale La classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Levico Terme, 19 aprile– La5, nonché l'ultima, delof theconduce la carovana da Levico Terme a Levico Terme dopo 118,6 km, dove si celebrano due feste: quella più grande di Juan Pedro, che si aggiudica l'edizione salendo sul podio davanti a Ben O'Connor e Antonio Tiberi, e quella di. Quest'ultimo al traguardo precede proprio il laziale, ancora una volta forse danneggiato dal fuoco amico di Wout Poels e dalla scarsa chiarezza in casa Bahrain Victorious: poco male, perché i segnali forniti in vista del Giro d'Italiasono ottimi. La cronaca Complice una prima parte di percorso molto piatta, la fuga non va via, con Tobias Foss (Ineos Grenadiers) che passa per ...