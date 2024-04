Tosi -sinergie pubblico-privato per colmare il gap su Fintech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) "L'Open Innovation si conferma come una delle principali vie per una vera trasformazione del settore finanziario ed è il momento di fare davvero sistema e premere l'acceleratore: implementare iniziative per incentivare gli investimenti, coltivare i talenti, fare evolvere gli strumenti attualmente a disposizione e continuare il dialogo con le autorità e letra". Lo afferma Clelia, Head ofDistrict durante impegnata nel MilanSummit roadshow. "Solo se saranno messe in atto iniziative che agevolano il fare impresa, restituiremo competitività al nostro paese e colmeremo il gap con gli altri europei. La mission diDistrict è promuovere quelle che supportino lo sviluppo dell'ecosistema e la cultura ...