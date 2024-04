(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 192024 – Per chi desidera approfittare del 25e del 1per far visita ai, sono tanti quelliin. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e dalla ‘casa del David’ la Galleria dell’Accademia. Lar parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionaledelladiffusi su tutto il territorio sarannogiovedì 25Festa della Liberazione aper iniziativa del Ministero della Cultura e il 1a pagamento dove previsto. A Firenze due giorni festivi a disposizione del pubblico per visitare il Museo archeologico nazionale, il più ...

Firenze – Non mancano eventi ed occasioni culturali neanche nel Week end di Pasqua e Pasquetta a Firenze e in Toscana . L’evento di punta a Firenze , domenica 31 marzo 2024 alle 11 in Piazza del Duomo ... (firenzepost)

25 aprile e 1° maggio: i musei della Toscana aperti a ingresso gratuito - La maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio saranno aperti giovedì 25 aprile Festa della Liberazione a ingresso ...firenzetoday

Ingresso gratuito nei musei statali delle Marche in occasione della festività del 25 aprile - “Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita ...viveremacerata

Toscana, i musei aperti il 25 aprile a ingresso gratuito e il 1 maggio - Firenze, 19 aprile 2024 – Per chi desidera approfittare del 25 aprile e del 1 maggio per far visita ai musei, sono tanti quelli aperti in Toscana. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di ...lanazione