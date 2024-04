Toscana Enduro Series Francardo è il migliore

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Sono stati registrati 450 iscritti. Un grande successo per uno sport in crescita nel nostro territorio". L’assessore al turismo Alessandro Sabella ha così commentato i risvolti della seconda tappa del ’Toscano2024’, che ha avuto proprio in Pistoia il suo fulcro. La manifestazione, organizzata dal team Young Riderz Pistoia, ha visto partire da Piazza Oplà centinaia di enduristi provenienti da tutta Italia. Nella due giorni sul territorio oltre 3mila presenze fra atleti, tecnici ed accompagnatori. Sul pianto prettamente agonistico, la vittoria fra gli Assoluti è andata a Tommasodell’Abetone Gravity Team, che ha preceduto Andrea Colombo del Team Alba Orobia Bike e Lapo Prisinzano del TSI Free Bike. Abetone e TSI hanno anche piazzato nella top ten rispettivamente Vittorio Palmieri (quinto) e Tiziano Pichelli ...

Imprese del territorio e Cna Toscana Centro protagoniste della mostra evento “Fuoriserie” a Milano design week 2024 - Le eccellenze del nostro territorio, realtà artigiane storiche del territorio pistoiese sono tra le protagoniste della mostra evento “Fuoriserie” organizzata da Cna nazionale per la seconda edizione, ...valdinievoleoggi

Toscana Gran Tour Way Point Trophy: ultimi giorni per iscriversi all'evento di Adventure Riding - Il Toscana Gran Tour si svolgerà tra la provincia di Grosseto e di Siena. Le iscrizioni stanno per chiudere, avete ancora una manciata di giorni. Noi di Moto.it non mancheremo con il nostro inviato sp ...moto