Torna Sandokan | Alessandro Preziosi sarà Yanez

(Di venerdì 19 aprile 2024) Al via lunedì le riprese di, la serie prodotta da Lux Vide (Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction. La serie è un nuovo adattamento tv – dopo il fortunatissimo sceneggiato Rai del ’76 con la regia di Sergio Sollima e Kabir Bedi e Philippe Leroy protagonisti – della mitica saga di romanzi di Emilio Salgari. Il nuovo, diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, andrà in onda prossimamente su Raiuno edistribuito in tutto il mondo. Con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, ci saranno l’esordiente Alanah Bloor-Marianna, Ed Westwick (Gossip Girl, I figli degli uomini)-Lord Brooke, mentre(I Medici, Black Out, La vita bugiarda degli adulti) a dare il volto all’iconicode Gomera. Set a Formello ...