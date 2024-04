Tora! Tora! Tora! il significato del titolo del film su Pearl Harbor

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024)!,del 1970 diretto da Richard Fleischer e un trio di registi nipponici tra cui figura un non accreditato Akira Kurosawa, che racconta, da entrambe le prospettive, l’attacco giapponese alla base navale statunitense di, avvenuto il 7 dicembre del 1941, prende il suodal grido di battaglia pronunciato dai bombardieri del Sol Levante, al momento dell’assalto. Sebbene il vocabolo giapponese ‘’ significhi di per sé tigre, la parola è in realtà la crasi di due termini più estesi, Totsugeki Raigeki, traducibili come ‘attacco fulminante’; l’espressione fu usata dunque, in quella ...