Top of the Music 16 2024 | debutto in Top Ten per Mark Knopfler e Michele Bravi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ancora una volta Tony Effe si conferma al primo posto dalla classifica settimanale degli album più venduti. Per ‘ICON’, dunque, sono quattro le settimane al comando della Top Ten FIMI/Gfk. Seguono, sul podio ‘Maya’ di Mace (stabile in seconda posizione) e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (che guadagna tre posizioni rispetto a una settimana fa). La Top of the16/prosegue, quindi, con ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#4, stabile), ‘One Deep River’ di(new entry al quinto posto)e ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#6). ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood guadagna il settimo posto (+1) e precede ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (ottava), ‘Popolari’ di Rhove (#9) e la new entry ‘tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’ di(#10). Podio #Album:1? ...

Roma, 18 apr. (askanews) – L’arte di Stefano Bessoni protagonista a Cartoons On The Bay 2024 con la mostra “ Stefano Bessoni . Stop-motion e altre scienze inesatte ” a cura di Lorenza Fruci. Regista ... (ildenaro)

A distanza di pochi mesi da Speak Now Taylor ’s Version e 1989 Taylor ’s Version, Taylor Swift è tornata con un nuovo album di inediti, The Tortured Poets Department . Musicalmente non lontanissimo da ... (biccy)

