(Di venerdì 19 aprile 2024)mette allegria, ha il sorriso contagioso, è una sua grande dote ogni volta che lo si incontra. Fare informale, ma elegante, ascoltarlo è come stare a chiacchierare insieme ad un vecchio compagno di classe, sorseggiando un buon bicchiere di vino bianco, che, nonostante l’età, viaggia verso i 64 anni, si approcc...

Milano – Hadley & Hadley . Le due anime dell’ex frontman degli Spandau Ballet trovano spazio nelle prossime settimane in due distinte tournée che incrociano la regione per regalarlo ai fans sotto ... (ilgiorno)

Tony Hadley, dagli Spandau Ballet alla carriera da solista: due concerti in Sicilia - Le luci di una scatola che illuminò la scena musicale mondiale nella prima metà degli anni Ottanta, caleidoscopio di formazioni e musicisti alla conquista di consensi internazionali.lasicilia

All’Alguer Summer Festival arriva Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet - Alghero. Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo torna a far tappa ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasione dell’Alguer Summer Festival. Dopo il grande successo ...sassarinotizie

Tony Hadley torna in Sardegna, il 22 agosto ad Alghero - Nel 2017 era sbarcato a Cagliari per una serata di musica sulle note delle musiche degli Spandau Ballet, ora Tony Hadley, torna nell'Isola, ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasion ...ansa